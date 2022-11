Leeuwen van de Atlas zetten Marokko in vuur en vlam: ‘We willen de mensen iets moois geven’

met video Rellen na WK-overwin­ning Marokko, ME moet ingrijpen

De politie heeft zondagavond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ingegrepen nadat in elke stad een grote groep van ongeveer vijfhonderd mensen de straat op was gegaan om de winst van Marokko op België tijdens het WK in Qatar te vieren. In deze drie steden liepen de feestelijkheden uit op ongeregeldheden. De Mobiele Eenheid moest eraan te pas komen.

22:12