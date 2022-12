Lionel Messi (35) wil niets weten van perfect afscheid als international: ‘Dit shirt is mijn grote liefde’

Na Daniel Passarella (1978) en Diego Maradona (1986) was Messi de derde Argentijn die de wereldbeker in ontvangst mocht nemen. Net als zijn twee voorgangers ging hij op de schouders door het stadion. ,,Het is gek en geweldig dat het zo is gelopen. Ik wilde dit heel graag. Ik wist dat God het mij zou geven, als we er maar hard voor zouden werken. Nu is het aan ons, de spelers en de supporters, om hier van te genieten", sprak Messi.

,,Kijk eens naar deze beker, hij is prachtig. We hebben veel geleden, maar we hebben het gehaald. We kunnen niet wachten om in Argentinië te zijn en te zien hoe gek het gaat worden. Dit was de trofee waar ik al mijn hele leven naar verlangde. Dit was mijn droom van kinds af aan", zei Messi. Het is nog niet bekend wanneer de huldiging in de voetbalgekke hoofdstad Buenos Aires zal zijn.