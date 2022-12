Lionel Messi passeert Lothar Mattäus en is met 26 WK-duels alleenheerser

Weer gedoe over arbitrage op WK, FIFA verrast bondscoach Kroatië: ‘Ze nemen een groot risico’

Bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië is niet gerust op de aanstelling van scheidsrechter Abdulrahman Al-Jassim voor de troostfinale van het WK tegen Marokko. ‘Ik hoop dat we na deze wedstrijd niet over de arbitrage praten.’

16 december