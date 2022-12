Lionel Messi passeert Lothar Mattäus en pakt met openingsgoal nog een record

De Duitser Lothar Matthäus voetbalde 25 wedstrijden op een WK. In de 23ste minuut, waarin hij de 1-0 maakte, ging Messi ook Paolo Maldini voorbij als het gaat om speelminuten op WK's. Miroslav Klose kwam voor Duitsland tot 24 interlands op een mondiale eindronde. Klose is met zestien doelpunten nog altijd topscorer aller tijden van het WK. De Braziliaan Ronaldo volgt met vijftien treffers. Messi staat op elf doelpunten, waarmee hij wel topscorer aller tijden van Argentinië op het WK is. De aanvaller van Paris Saint-Germain gaf tot dusver acht assists op de vijf WK’s waar hij aan meedeed.

Als Messi tegen Frankrijk belangrijk is met een doelpunt of een assist, is hij de eerste speler op een WK die betrokken is bij twintig doelpunten. In Qatar staat hij op vijf goals en drie assists. De finale in Qatar is de 172ste interland voor Messi. Hij maakte 96 doelpunten voor zijn land.