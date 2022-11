LIVE WK 2022 | Al-Khelaïfi vindt kritiek op Qatar ‘niet fair’, Varane kan meedoen tegen Australië

Oranje speelt vandaag om 17.00 uur tegen Senegal zijn eerste wedstrijd op het WK in Qatar. Ook worden de eerste twee duels in poule B gespeeld. Volg al het WK-nieuws in ons liveblog.