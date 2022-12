LIVE WK 2022 | Argentinië heeft meeste kans op wereldtitel, Makkelie mag blijven hopen

Analyse: Oranje terecht uitgescha­keld, hoewel plan B toch nog hoop gaf

Louis van Gaal had de lat voor het Nederlands elftal op dit WK torenhoog gelegd. De bondscoach wilde niets minder dan de wereldtitel. Maar vrijdagavond moest Oranje dan wel voorbij Argentinië. Door plan B kwam er nog even hoop, maar het was weer een penaltyserie die Oranje opbrak.

10 december