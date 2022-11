LIVE WK 2022 | Lionel Messi evenaart én passeert Diego Maradona met 8ste goal en 13de zege op WK

Louis van Gaal weet dat alles beter moet, maar waakt voor een sfeer van fatalisme en negativis­me

Daags na de zo beroerde wedstrijd tegen Ecuador (1-1) trachtte Oranje zich te onttrekken aan een sfeer van chagrijn en fatalisme, met alles op het WK nog in eigen hand. Duidelijk is dat vrijwel alles beter moet, benadrukte Louis van Gaal. Maar in Doha zocht de bondscoach óók naar wat optimisme.

17:41