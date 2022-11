LIVE WK-nieuws | Spanje maakt indruk op Xavi, Mason Mount ziet nichtje voor het eerst

LIVE WK voetbal | Drie wijzigin­gen bij België, Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech in de basis bij Marokko

België is het WK 2022 in Qatar begonnen met een zege. Tegen Canada was het allerminst overtuigend, maar won het wel met 1-0. Marokko hield vice-wereldkampioen Kroatië op 0-0 en bewees dus een lastige klant te zijn. Je volgt in ons liveblog of België vandaag ook afrekent met Marokko.

13:16