LIVE WK voetbal 2022 | Lionel Messi en Ángel Di María wervelen met Argentinië in oefenduel

Te weinig animo: officieel Belgisch WK-fan­dorp geannu­leerd

De Belgische voetbalbond heeft kort voor de start van het WK besloten af te zien van een officieel WK-fandorp in Vilvoorde, bij Brussel. Volgens de bond is er te weinig animo om het evenement in het fandorp op grote schermen te bekijken. België begint woensdag aan het WK met een wedstrijd tegen Canada.

11:06