LIVE WK voetbal | Australië viert feest na fraaie kopgoal tegen Tunesië

Tunesië begon het WK in Qatar met een knap gelijkspel tegen Denemarken. Door de 0-0 tegen de Denen, maakt Tunesië nu serieus kans op de knock-outfase, maar dan zal het wel moeten afrekenen met Australië. Australië staat om dit moment laatste in de poule door de 4-1 nederlaag tegen Frankrijk. Je volgt Tunesië - Australië in ons liveblog.