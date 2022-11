LIVE WK voetbal | Australië zorgt met tijdrekken voor irritatie bij Denen, die jagen op openingstreffer

LIVE WK voetbal | Frankrijk gelooft het wel met B-ploeg, kan Tunesië nog stunten?

Regerend wereldkampioen Frankrijk was het eerste land dat zich op het WK in Qatar verzekerde van een plek in de volgende ronde. Ook de groepswinst lijkt Les Bleus niet meer te kunnen ontgaan, of het moest wel heel erg misgaan tegen Tunesië, dat bij een remise bij Australië - Denemarken ook nog kans maakt op de achtste finales. Bondscoach Didier Deschamps kiest wel grotendeels voor een B-team. Vanaf 16.00 uur volg je het duel hier live. Het andere duel in groep D, tussen Australië en Denemarken volg je hier.

16:42