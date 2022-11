LIVE WK voetbal | De wil is er bij Iran en Wales, maar doelpunten blijven uit in eerste helft

Met video Journalist uit Senegal steelt hart Louis van Gaal: ‘Dat vind ik nou echt leuk, jij krijgt een knuffel’

Denzel Dumfries en Louis van Gaal leken het prima naar hun zin te hebben op de persconferentie in aanloop naar het tweede groepsduel met Ecuador op het WK in Qatar. Er werd flink gelachen door de twee én de zaal. De afsluiting was helemaal mooi.

24 november