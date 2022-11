LIVE WK voetbal | Duizend Oranjefans bij achtste finale, bondscoach Qatar denkt na over toekomst

LIVE WK voetbal | Saoedi-Ara­bië met winst zeker van plaatsing, ook Mexico nog niet kansloos

Saoedi-Arabië en Mexico bevinden zich met één groepswedstrijd te gaan op respectievelijk de derde en de vierde plaats in groep C, maar kunnen allebei ook nog door. De Saoediërs zijn met een overwinning verzekerd van de achtste finales op het WK in Qatar, Mexico moet winnen en dan nog wat geluk hebben bij de uitslag van Polen - Argentinië op het andere veld. Vanaf 20.00 uur volg je het duel hier live.

