LIVE WK voetbal | FIFA onderzoekt gedrag Servië, einde WK voor Gabriel Jesus

Oranje weer even middelpunt van de wereld, pers uit tal van landen weet Van Gaal en co te vinden

Moeizaam spel of niet, daags na de winst op de Verenigde Staten (3-1) telt Oranje weer volop mee in de internationale voetbalwereld. Het was meteen zichtbaar rond het trainingsveld van het Nederlands elftal in Qatar. Verderop in Doha deelde FIFA-voetbalexpert Arsène Wenger complimenten uit.

9:39