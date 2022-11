LIVE WK voetbal | Hakim Ziyech begint met Marokko WK in Qatar tegen Kroatië

LIVE WK voetbal | België neemt het in Qatar op tegen Canada

Vandaag begint het WK voetbal ook voor de nummer twee van de wereld. België neemt het op tegen Canada in groep F, waarin ook Marokko en Kroatië zitten. België verloor de twee meest recente interlands, waaronder van Nederland, maar hoopt de draad tegen Canada weer op te pakken. Vanaf 20.00 uur lees je in ons liveblog of dat lukt.

8:00