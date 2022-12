LIVE WK voetbal | Kraker in kwartfinales tussen Engeland en Frankrijk: welk land treft Marokko?

Kylian Mbappé scoorde al vijf keer tijdens het WK voetbal in Qatar. Vanavond neemt de aanvaller het met titelverdediger Frankrijk in de kwartfinales op tegen Engeland. Een Europese kraker. Welk land bereikt de laatste vier van het wereldkampioenschap? De aftrap in het Al Bayt Stadion is om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.