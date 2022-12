LIVE WK voetbal | Messi kan nieuw contract tegemoet zien, Sterling traint weer mee bij Engeland

Interview Zo werd Lionel Messi in 2014 afgestopt door Ron Vlaar: ‘Fysiek en mentaal was ik dat WK ijzersterk’

Ron Vlaar speelde volgens velen de beste wedstrijd van zijn carrière in de halve finales van het WK 2014 tegen Argentinië. ,,Die daarna tegen Brazilië in de wedstrijd om de derde plaats was nóg beter. Ik werd dat toernooi gewoon elk duel beter.”

7:38