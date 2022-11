LIVE WK voetbal | Neemt Cristiano Ronaldo Portugal opnieuw bij de hand tegen Uruguay?

Reportage ‘Messi! Messi!’, galmt het onder het immense ronde dak van het Lusail Stadium

Dik een uur lang balanceerde Argentinië op de drempel van uitschakeling, nog vóór het WK goed en wel was begonnen. Maar toen was daar Lionel Messi met een flits van klasse, tot uitzinnige vreugde van het publiek in Doha, als inleiding voor een 2-0 zege op Mexico. Verslag van een zinderende ontsnapping.

27 november