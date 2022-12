LIVE WK voetbal | Neymar terug in de basis bij Brazilië voor kwartfinale tegen Zuid-Korea met Son

Nederland was in de poulefase de meest efficiënte ploeg van het WK

Het Nederlands elftal was in de groepsfase van het WK de meest efficiënte ploeg. Dat liet Arsène Wenger, hoofd internationale voetbalontwikkeling bij de FIFA, zondag zien tijdens een presentatie. Oranje noteerde van de 32 deelnemende landen bijna de minste doelpogingen in de drie groepsduels, maar had ook de minste pogingen van allemaal nodig om tot doelpunten te komen.

