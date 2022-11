LIVE WK voetbal | Stuntploeg Saoedi-Arabië jaagt op nieuwe verrassing tegen Polen

LIVE WK voetbal | Zuid-Amerikaans onderonsje met Mexico erop of eronder voor Argentinië

Argentinië zag dinsdag zijn ongeslagen reeks van 36 wedstrijden eindigen tegen de nummer 51 van de wereld, Saoedi-Arabië. Vandaag mag het niet opnieuw verliezen van Mexico, dat eerder 0-0 speelde tegen Polen, want dan is het over en uit voor Lionel Messi en co. Je volgt dit cruciale duel tussen Argentinië en Mexico op de voet in ons liveblog.

8:59