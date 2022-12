Louis van Gaal blij met aanpassing Argentinië: ‘Het zegt dat ze enorm angstig zijn voor ons’

Met video Evenaring van Pelé niets waard voor huilende Neymar na uitschake­ling Brazilië

Neymar is sinds vandaag de gedeeld all-time topscorer van de Braziliaanse nationale ploeg. De dertigjarige aanvaller van Paris Saint-Germain opende in de verlenging de score tegen Kroatië en tekende daarmee voor doelpunt nummer 77 in het shirt van de Seleção. Het hielp de Goddelijke Kanaries niets, want de vice-wereldkampioen van 2018 bleek na strafschoppen te sterk.

20:26