Louis van Gaal over duel met Senegal: ‘Zij missen Sadio Mané, maar bij ons kan Memphis Depay niet beginnen’

Op deze dagen komt het Nederlands elftal in actie in de groepsfase van het WK

Het WK voetbal in Qatar begint dit jaar op 20 november met een wedstrijd van Qatar, het organiserende land. Nederland komt een dag later al in actie. Op 18 december is de finale. In totaal strijden 32 landen in 64 wedstrijden om de meest felbegeerde titel in het voetbal: die van wereldkampioen.

13:32