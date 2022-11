Louis van Gaal trekt vergelijking tussen Edgar Davids en Denzel Dumfries: ‘Dat is een compliment’

Spelers van Oranje ontmoeten arbeidsmi­gran­ten na training op WK in Qatar

De selectie van het Nederlands elftal heeft in aanloop naar het WK in Qatar een ontmoeting met een groep van twintig arbeidsmigranten. Dat zal gebeuren na een openbare training op donderdag 17 november, twee dagen nadat de selectie van bondscoach Louis van Gaal is aangekomen in het land waar het WK wordt gehouden.

10 november