Maatpakken, politiedrones en Egyptische Oranje-fans: zo kwam het Nederlands elftal aan in Qatar

EA Sports rekent na drie juiste voorspel­lin­gen op wereldti­tel voor Argentinië (dat onderweg Oranje uitscha­kelt)

Computerspelontwikkelaar EA Sports staat bekend om de videogame FIFA, met FIFA 23 als nieuwste editie van het voetbalspelletje. Het bedrijf doet ook aan het voorspellen van het WK voetbal. Al drie keer op rij had EA het bij het juiste eind wat betreft de winnaar van het wereldkampioenschap: in 2010 (Spanje), 2014 (Duitsland) en 2018 (Frankrijk). Voor het WK 2022 in Qatar deed het bedrijf ook een simulatie.

8 november