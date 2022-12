Marokkaan Hakimi biedt excuses aan voor woede-uitbarsting richting Infantino: ‘Hij is juist mijn vriend’

De verdediger van Paris Saint-Germain trof Infantino, die op weg was naar het veld om de Kroaten met medailles te belonen voor hun derde plaats op het WK. Journalisten ter plekke in de catacomben van het Khalifa-stadion zagen hoe de in Spanje geboren en getogen Hakimi “op minder dan vijf centimeter” van de preses van de wereldvoetbalbond ging staan en “met stemverheffing” tekeer ging over de scheidsrechter.

,,Er is niets gebeurd, ik was woedend maar ben later naar hem toegegaan en heb me verontschuldigd voor de woorden die ik tegen hem heb gezegd”, zei Hakimi aan Marokkaanse media over het voorval. ,,Infantino is juist mijn vriend en ik respecteer hem enorm. Er is niets gebeurd.”