Marokko plaatst zich voor het eerst in 36 jaar voor achtste finales WK

'We zijn ongelooflijk blij’

Het Marokkaanse voetbalelftal heeft veel mensen gelukkig gemaakt. Dat zei althans bondscoach Walid Regragui. ,,Het was niet gemakkelijk”, zo keek Regragui terug op de wedstrijd. ,,Maar we hadden een kans om geschiedenis te schrijven en die wilden we niet laten schieten. We zijn tot het uiterste gegaan en hebben ons doel bereikt. We zijn ongelooflijk blij.”



Regragui denkt dat er nog meer mogelijk is. ,,Het is niet de bedoeling dat het hier stopt voor ons. We willen nog verder komen dan de achtste finales. Maar ons eerste doel was de groepsfase te doorstaan. Dat is alvast gelukt.”