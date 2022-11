Memphis Depay begint op WK in openingsduel met Senegal op de bank: ‘Vincent Janssen zal spelen’

Met videoHet duurt nog tien dagen voordat Nederland het openingsduel op het WK in Qatar speelt, maar bondscoach Louis van Gaal heeft al iets over de opstelling prijsgegeven. Memphis Depay zal niet starten tegen Senegal.

,,Memphis is nog altijd geblesseerd of nog niet hersteld", vertelt Van Gaal op de persconferentie. ,,Hij is medisch fit. We moeten met hem opbouwen, want Memphis heeft twee maanden geen wedstrijd gespeeld. Dat betekent dat hij tegen Senegal niet zal starten. Hij kan wel invallen.”

Dat hij Depay heeft opgenomen in zijn selectie is tegen de principes van Van Gaal, zo vertelt hij. ,,Dat Memphis nog geblesseerd is, neem ik op de koop toe. Memphis is zo belangrijk geweest voor dit team, niet alleen als voetballer maar ook als mens. Hij is de topscorer en de assistkoning.”

Dus met alle liefde neemt Van Gaal zijn spits mee naar het WK in Qatar. ,,Twee maanden geleden heb ik al gezegd, toen hij geblesseerd raakte, dat ik altijd een plekje voor hem zou vrijhouden in de selectie. Dit geldt ook voor Frenkie de Jong.”

Wie er dan zal beginnen tegen Senegal? ,,Als Memphis niet speelt, dan begint Vincent Janssen.”

Volledig scherm Memphis Depay en Vincent Janssen tijdens een interland van Oranje. © Pro Shots / Stanley Gontha

Vincent Janssen

,,Iets over twaalf uur heb ik een mailtje ontvangen waar in stond dat ik erbij ben”, vertelt Janssen in Het Laatste Nieuws. ,,Natuurlijk ben ik trots op die selectie. Ik sta voor een mooi moment in mijn carrière en ik kijk er erg naar uit. Toen ik vorige zomer voor het eerst sinds lang weer werd opgeroepen voor Oranje wist ik dat de kans bestond dat ik het WK zou halen. In de maanden nadien heb ik me getoond en nu staan we dus voor het toernooi.”

En Van Gaal liet dus doorschemeren dat een basisplaats gloort voor de spits. ,,Heeft hij dat gezegd? Dat heb ik niet gezien”, knipoogt Janssen. ,,Ik vind het verder ook moeilijk om veel over de ambities te zeggen. Het enige wat ik daarover kwijt kan, is dat we allemaal een droom hebben. Wedstrijd per wedstrijd zullen we zien wat er mogelijk is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.