Mexico laat Santiago Giménez thuis, omstreden Byron Castillo ontbreekt bij Oranje-opponent

Santiago Giménez gaat niet met Mexico mee naar het WK in Qatar. De 21-jarige spits, die op zes goals in 18 duels voor Feyenoord staat, is een van de afvallers uit de voorselectie van bondscoach Gerardo ‘Tata’ Martino.

De in Buenos Aires geboren spits maakte op 28 oktober 2021 zijn debuut in de nationale ploeg. In negen interlands scoorde hij twee keer, tegen Chili en Nigeria. Giménez kan daardoor met Feyenoord mee op trainingskamp naar het zuiden van Portugal in december. Arne Slot hoeft de komende weken alleen doelman Justin Bijlow (Oranje), middenvelder Sebastian Szymanski (Polen) en aanvaller Alireza Jahanbakhsh te missen tijdens het WK.

Diego Lainez, die dit seizoen door Real Betis wordt verhuurd aan Sporting Braga, viel ook nog af uit de voorselectie. Ajax-middenvelder Edson Álvarez en Ajax-rechtsback Jorge Sánchez zitten wel in de selectie, net als PSV-middenvelder Érick Gutiérrez.

Vijfde WK Andrés Guardado

Het wordt voor middenvelders Álvarez (25) en Gutiérrez (27) hun tweede WK. Zij waren ook onderdeel van de Mexicaanse selectie op het WK in 2018. Toen strandde Mexico in de achtste finales door een nederlaag tegen Brazilië. De 24-jarige rechtsback Sánchez debuteert op een WK. Voormalig PSV’ers Héctor Moreno, Andrés Guardado en Hirving Lozano behoren ook tot de selectie van Mexico.

Doelman Guillermo Ochoa (37) en aanvoerder Andrés Guardado (36) spelen straks in Qatar hun vijfde WK, net als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Tot nu toe hebben vier spelers al op vijf WK's gespeeld: Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal en Rafael Márquez. De laatste twee zijn Mexicanen, waardoor straks vier van de acht spelers met vijf WK's achter hun naam uit Mexico komen.

Veelbesproken Castillo afwezig in WK-selectie Ecuador

Ook Ecuador heeft zijn selectie gepresenteerd. Opvallend is de afwezigheid van verdediger Byron Castillo. Deze rechtsback was de inzet van een arbitragezaak bij het internationaal sporttribunaal CAS om Ecuador te weren van de eindronde in Qatar. Ecuador is in de groepsfase een van de tegenstanders van het Nederlands elftal.

Het CAS wees kort voor het WK een protest van Chili en Peru af en stond deelname van Ecuador toe aan het WK. Castillo was volgens de twee landen onrechtmatig opgesteld bij Ecuador in de WK-kwalificatie. Hij zou niet de juiste nationaliteit hebben.

Volledig scherm Byron Castillo © AFP

Ecuador bleef niet ongestraft. Bij de start van de volgende WK-kwalificatie krijgt het Zuid-Amerikaanse elftal 3 punten aftrek. Bovendien heeft het een boete gekregen van zo’n 100.000 euro. Dit is volgens het CAS omdat het land wel valse documenten zou hebben laten zien. Voor bondscoach Gustavo Alfaro was de kwestie aanleiding Castillo niet op te nemen in zijn WK-ploeg.

Kudus in WK-selectie van Ghana

Mohammed Kudus van Ajax gaat met Ghana naar het WK. De Ghanese bondscoach Otto Addo heeft de 22-jarige Kudus opgenomen in zijn selectie van 26 spelers voor het mondiale toernooi in Qatar. De Ajacied speelde achttien interlands en maakte daarin vijf doelpunten.

Kudus speelt dit seizoen bij Ajax lang niet altijd op zijn favoriete positie als aanvallende middenvelder, maar staat ook regelmatig in de spits. In de Champions League maakte hij in zes groepswedstrijden vier doelpunten. In de Eredivisie staat de teller op vijf goals in veertien duels. In de competitie is Kudus veelal invaller. Brian Brobbey krijgt in de spits meestal de voorkeur van trainer Alfred Schreuder. Brobbey maakte acht treffers in de Eredivisie, maar kwam in de Champions League niet tot scoren.

Andere bekende namen in de Ghanese selectie zijn middenvelder Thomas Partey (Arsenal) en de aanvallers Iñaki Williams (Athletic) en André Ayew, die in Qatar speelt voor Al-Sadd. Ghana neemt het in groep H op tegen Portugal (24 november), Zuid-Korea (28 november) en Uruguay (2 december).

Volledig scherm Mohammed Kudus. © REUTERS

Canada

Canada-bondscoach John Herdman van Canada heeft de geblesseerde Alphonso Davies in zijn selectie voor het WK voetbal opgenomen. De 22-jarige speler van Bayern München miste de laatste twee wedstrijden van zijn ploeg vanwege een hamstringblessure, maar de bondscoach gaat ervan uit dat de linksback op tijd is hersteld.

Andere min of meer bekende namen in de WK-selectie van de Noord-Amerikanen zijn Jonathan David van Lille en Cyle Larin van Club Brugge. De 39-jarige Atiba Hutchinson is een opvallende speler in de ploeg. De middenvelder van het Turkse Besiktas speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, maar gaat wel mee naar Qatar. Hij speelde tussen 2010 en 2013 bij PSV.

Charles-Andreas Brym van FC Eindhoven ontbreekt in de selectie, ook al kreeg hij de afgelopen periode steeds een oproep voor de nationale ploeg van Canada, die een rentree maakt op het WK na 36 jaar afwezigheid.

Volledig scherm Charles-Andreas Brym van FC Eindhoven ontbreekt in de Canadese selectie. © Pro Shots / Johan Manders

Zuid-Korea

Sterspeler Son Heung-min is opgenomen in de selectie van Zuid-Korea voor het WK voetbal in Qatar, maar het is onzeker of hij daadwerkelijk zal spelen. De aanvaller van Tottenham Hotspur is herstellende van een oogoperatie en bondscoach Paulo Bento weet niet of Son op tijd speelklaar is.

De 30-jarige Son liep vorige week dinsdag een breuk bij zijn linkeroog op in het Champions League-duel bij Olympique Marseille (1-2). De aanvaller scoorde dit seizoen in dertien competitieduels drie keer. Hij is de absolute vedette van Zuid-Korea, met 35 treffers in 106 interlands.

| Definitieve WK-selecties

• Bekijk alle definitieve selecties voor het WK in Qatar, die tot op heden bekend zijn.

Argentinië

Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico maken deel uit van de nationale ploeg van Argentinië. Beide oud-verdedigers van Ajax zijn door bondscoach Lionel Scaloni opgenomen in de selectie van 26 spelers.

Volledig scherm Lisandro Martínez. © AFP

Lionel Messi staat voor zijn laatste WK. Na vier mislukte pogingen gaat de 35-jarige sterspeler nog een keer proberen wereldkampioen te worden. Messi bereikte in 2014 met Argentinië de finale van het WK in Brazilië. Duitsland bleek in die eindstrijd met 1-0 te sterk, door een doelpunt in de verlenging van Mario Götze.



Qatar

Bondscoach Félix Sánchez van Qatar heeft zijn selectie van 26 spelers gepresenteerd voor het WK in eigen land. Qatar speelt volgende week zondag de openingswedstrijd tegen Ecuador. Het gastland voert groep A aan, waarin ook Oranje zit.

Sánchez, een 46-jarige Spanjaard, is al sinds 2017 bondscoach van Qatar. Onder zijn leiding werd het land in 2019 kampioen van Azië. Qatar doet voor het eerst mee aan de mondiale eindronde.

Louis van Gaal maakte vrijdag de selectie van Oranje bekend. Dat deed ook Aliou Cissé, de bondscoach van Senegal. De kampioen van Afrika zit eveneens in groep A. Alleen Ecuador, het vierde land in deze poule, moet de selectie nog bekendmaken. Nederland en Qatar treffen elkaar op 29 november in de laatste groepswedstrijd.

Uruguay

Ronald Araujo heeft de race tegen de klok gewonnen. De verdediger van FC Barcelona is onlangs geopereerd, maar net op tijd hersteld. Ook oudgedienden Edinson Cavani, Luis Suárez en Diego Godin gaan naar het WK in Qatar. Dit zijn de overige bijzonderheden in de WK-selecties.

De 23-jarige Ronald Araujo werd eind september geopereerd en het was op dat moment de vraag of hij voor de winterstop nog in actie zou komen. Volgens de Uruguayaanse bond verloopt zijn herstel goed en bondscoach Diego Alonso besloot hem ondanks het gebrek aan wedstrijdritme te selecteren. Hij is onlangs geopereerd aan zijn rechterdijbeen.

Volledig scherm Luis Suarez en Diego Godin vier jaar geleden bij het WK in Rusland. © AFP

Ook de ervaren aanvaller Cavani is erbij in Qatar, ondanks dat hij een lichte enkelblessure heeft opgelopen. De 35-jarige Cavani heeft dit seizoen in zeven competitiewedstrijden voor Valencia vier keer gescoord. Voorin rekent Alonso ook op Luis Suárez, die onlangs met Nacional landskampioen werd in Uruguay. Vanzelfsprekend werd ook Darwin Núñez van Liverpool geselecteerd.

De 36-jarige Godín werd eveneens opgeroepen. De voormalig speler van Internazionale en Atlético Madrid staat tegenwoordig onder contract bij de Argentijnse club Vélez Sarsfield.

Engeland

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland heeft geen grote verrassingen opgenomen in zijn selectie voor het WK. De coach selecteerde onder anderen Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold en Leicester City-middenvelder James Maddison.

Hoewel Maddison zijn enige interland drie jaar geleden speelde, dook zijn naam de laatste tijd al veelvuldig op in de Engelse media als kandidaat voor de eindronde. De 25-jarige middenvelder is bezig aan een goed seizoen bij Leicester, waar hij zes keer scoorde in twaalf wedstrijden.

Chelsea-speler Mason Mount, die tijdens het seizoen 2017-2018 voor Vitesse uitkwam, zit eveneens bij de selectie. Hetzelfde geldt voor Kyle Walker. De verdediger van Manchester City werd vorige maand nog geopereerd aan zijn lies, maar de verwachting is dat hij op tijd fit zal zijn.

De geblesseerde linksback Ben Chilwell van Chelsea viel wel af, terwijl onder anderen Tammy Abraham (AS Roma) en Jadon Sancho (Manchester United) werden gepasseerd. Southgate selecteerde drie keepers, negen verdedigers, zes middenvelders en acht aanvallers.

Volledig scherm © BELGA

Portugal

Cristiano Ronaldo gaat in Qatar zijn vijfde WK spelen. De 37-jarige aanvaller van Manchester United is de grote blikvanger in de selectie van bondscoach Fernando Santos, die Portugal in 2016 naar de Europese titel leidde. Ronaldo kan de eerste speler worden met doelpunten op vijf verschillende WK's. Lionel Messi gaat in Qatar ook zijn vijfde WK spelen, maar de Argentijn kwam in de zomer van 2010 niet tot scoren op het WK in Zuid-Afrika.



FC Porto-verdediger Pepe (39) is ook van de partij. Hij gaat zijn vierde WK spelen. De geboren Braziliaan debuteerde in 2007 in de nationale ploeg en was sinds het EK 2008 ook op alle eindtoernooien aanwezig.

Plek voor talent is er ook in de verder zeer ervaren selectie van Portugal. Uiteraard met AC Milan-aanvaller Rafael Leão, maar ook met verdediger António Silva. De 19-jarige verdediger is bezig aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. De verdediger speelde pas negen competitieduels voor het Benfica van trainer Roger Schmidt, die na 24 duels nog altijd ongeslagen is met de Portugese recordkampioen. Silva droeg één keer het shirt van Jong Portugal.

Portugal speelt zijn eerste wedstrijd op 24 november tegen Ghana, waarna vier dagen later het duel met Uruguay volgt. De Portugezen sluiten de groepsfase af op 2 december met de wedstrijd tegen Zuid-Korea.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo staat nu op 117 goals na 191 interlands voor Portugal. © REUTERS

Polen

Polen gaat met één speler uit de eredivisie naar het WK. Bondscoach Czeslaw Michniewicz selecteerde aanvallende middenvelder Sebastian Szymanski van Feyenoord. Verdediger Pawel Bochniewicz van sc Heerenveen en middenvelder Kacper Kozlowski van Vitesse maakten deel uit van de voorselectie, maar voor hen had de bondscoach geen plek in zijn definitieve groep van 26 spelers.

Polen gaat naar Qatar met drie keepers, negen verdedigers, tien middenvelders en vier aanvallers. Aanvoerder en topschutter Robert Lewandowski (FC Barcelona) voert de selectie aan. Oud-Ajacied Arek Milik maakt ook deel uit van de groep.

Feyenoord huurt de 23-jarige Szymanski van de Russische club Dinamo Moskou. De Poolse international is de laatste weken een vaste waarde in het elftal van trainer Arne Slot. In elf wedstrijden in de Eredivisie maakte hij vier doelpunten.

Marokko

Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal gaan allemaal naar het WK. Bondscoach Walid Regragui nam de vier spelers met een verleden in de eredivisie op in zijn selectie van 26 man. Ziyech en Mazraoui waren vanwege een conflict met de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic een tijdje uit beeld, maar keerden na diens ontslag in augustus terug in het Marokkaanse elftal.

Spelmaker Ziyech krijgt bij Chelsea weinig speeltijd, maar de oud-speler van Heerenveen, FC Twente en Ajax mag zich de komende weken wel laten zien op het WK. Vleugelverdediger Mazraoui stapte afgelopen zomer transfervrij over van Ajax naar Bayern München. Middenvelder Amrabat speelt in Italië bij Fiorentina, nadat hij was doorgebroken bij FC Utrecht en ook voor Feyenoord uitkwam. Aanvaller Aboukhlal komt uit de jeugd van PSV en speelde ook voor AZ, voordat hij afgelopen zomer naar de Franse club Toulouse verhuisde. De 22-jarige aanvaller was jeugdinternational van Oranje, maar debuteerde twee jaar geleden in de A-ploeg van Marokko.

België

De Belgische bondscoach Roberto Martínez heeft de aanvallers Romelu Lukaku en Dries Mertens geselecteerd. De 29-jarige Lukaku kwam dit seizoen amper aan spelen toe vanwege blessures en hij is nog altijd niet fit. Eind vorige maand meldde zijn club Internazionale dat de spits enkele weken uitgeschakeld zou zijn met een bovenbeenblessure. Hij was toen net hersteld van een eerdere kwetsuur.

De 35-jarige Mertens verruilde afgelopen zomer Napoli voor de Turkse competitie, waar hij nu uitkomt voor Galatasaray. Ondanks die stap doet Martínez wederom een beroep op de oud-PSV’er. Ook de ervaren verdedigers Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, die momenteel voor respectievelijk Anderlecht en Antwerp FC uitkomen, zijn erbij in Qatar.

Duitsland

Mario Götze behoort tot de Duitse voetbalselectie. De 30-jarige Götze, die in 2014 het winnende doelpunt maakte in de verlenging van de WK-finale tegen Argentinië, behoort voor het eerst sinds 2017 weer tot de nationale selectie. De aanvallende middenvelder speelde de laatste twee jaar bij PSV en keerde dit seizoen bij Eintracht Frankfurt terug in de Bundesliga.

Marco Reus ontbreekt vanwege een blessure in de selectie van bondscoach Hansi Flick. De 33-jarige aanvaller van Borussia Dortmund miste ook al het WK van 2014 en het EK van 2016 vanwege een blessure. Vorig jaar sloeg hij vanwege vermoeidheid het uitgestelde EK over.

Flick selecteerde met de 17-jarige Youssoufa Moukoko (Dortmund) en de 29-jarige Niclas Füllkrug (Werder Bremen) twee debutanten voor het WK.

Volledig scherm Mario Götze. © REUTERS

Verenigde Staten

FC Groningen-topscorer Ricardo Pepi heeft geen plek gekregen in de Amerikaanse selectie. De 19-jarige spits maakte in de WK-kwalificatie drie doelpunten voor ‘Team USA’, maar bondscoach Gregg Berhalter geeft de voorkeur aan Josh Sargent van Norwich City.

,,Ik heb een heel moeilijk gesprek gehad met Ricardo”, zei Berhalter, die in Nederland voetbalde voor PEC Zwolle, Sparta en SC Cambuur. ,,Het is altijd lastig als een jongen je met zijn doelpunten naar het WK helpt, maar dan geen onderdeel van de groep wordt.”

Met ex-Ajacie Sergiño Dest en middenvelder Luca de la Torre (ex-Heracles) zitten twee spelers in de selectie met een verleden in de eredivisie. Andere bekende namen in de selectie zijn Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) en Christian Pulisic (Chelsea).

Kameroen

Voormalig Ajax-doelman André Onana is opgenomen in de selectie van Kameroen voor het WK-voetbal in Qatar. Bondscoach Rigobert Song liet woensdag weten dat de huidige keeper van Inter tot de groep van 26 man behoort.

Vincent Aboubakar is de aanvoerder van het land. Hij speelde ook al op de WK’s van 2010 en 2014. Kameroen speelt in de groepsfase in Qatar tegen Zwitserland, Servië en Brazilië, een van de grote favorieten.

Kroatië

Luka Modric begint over twee weken met Kroatië aan zijn vierde wereldkampioenschap. De 37-jarige middenvelder van Real Madrid is de aanvoerder van de woensdag gepresenteerde selectie van bondscoach Zlatko Dalic.

Volledig scherm Luka Modric. © Pool via REUTERS

Modric was er in 2006, 2014 en 2018 ook bij. In 2010 ontbrak Kroatië op het WK. In 2018 verloren de Kroaten in de finale van het WK met 4-2 van Frankrijk. Kroatië speelt op het WK in de poule met België, Marokko en Canada.

Wales

Gareth Bale en Joe Allen zijn fit genoeg bevonden om met Wales deel te nemen aan het WK. Bondscoach Rob Page heeft beiden opgenomen in zijn selectie. Het land neemt voor de eerste keer in 64 jaar deel aan het WK.

Zelf had Bale aangegeven nog geen 100 procent te zijn, hoewel hij afgelopen weekeinde nog scoorde voor Los Angeles FC in de Amerikaanse competitie. Voor Wales maakte hij 40 doelpunten in 108 interlands. Bovendien speelde Bale, jarenlang actief voor Real Madrid, een cruciale rol bij de kwalificatie voor de eindronde.

Allen, goed voor 72 interlands, speelt al sinds september niet meer voor Swansea City vanwege problemen met de hamstrings. Wales speelt in de groepsfase tegen de Verenigde Staten, Iran en Engeland.

Brazilië

Antony behoort tot de 26-koppige selectie van Brazilië voor het komende WK in Qatar. De voormalig aanvaller van Ajax stond op de voorlopige lijst, maar heeft van bondscoach Tite nu een definitieve uitnodiging gekregen. Dat geldt ook voor de 39-jarige Dani Alves.

Antony zat in zijn tijd als Ajax-speler al steevast bij de selectie van Brazilië en zal in Qatar in aanmerking komen voor een basisplaats. Sinds zijn overstap naar Manchester United, dat 95 miljoen euro voor de buitenspeler betaalde, was Antony in zes Premier League-wedstrijden goed voor drie doelpunten. Antony was dolblij met zijn uitverkiezing. De concurrentie in de Braziliaanse voorhoede is echter fors. Met Neymar, Rodrygo, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Richarlison en Vinícius Junior heeft Tite zes andere topaanvallers tot zijn beschikking. Liverpool-spits Roberto Firmino haalde de laatste schifting niet.

Ook Dani Alves zit bij de definitieve groep. De 39-jarige verdediger verkaste onlangs naar het Mexicaanse Pumas UNAM om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg en mag zich zodoende opmaken voor zijn derde WK-deelname. Eerder was hij al aanwezig op de eindrondes in 2010 en 2014. Twaalf jaar geleden sneuvelde hij met Brazilië in de kwartfinale tegen Nederland.

Brazilië hoopt dit jaar eindelijk weer eens de gouden trofee de lucht in te tillen. De laatste eindzege van de recordwinnaar dateert van 2002. Tijdens de laatste editie in Rusland ging het in de kwartfinale mis tegen België. Dit jaar zit Brazilië in een poule met Servië, Zwitserland en Kameroen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk hier het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Australië

De Australische bondscoach Graham Arnold heeft in zijn WK-selectie geen plaats ingeruimd voor Trent Sainsbury. De ervaren verdediger, met een verleden bij PEC Zwolle en PSV, was sinds 2015 een vaste waarde centraal achterin bij de ‘Socceroos’ maar ontbreekt over twee weken in Qatar. Australië neemt het in de groepsfase op tegen Frankrijk, Tunesië en Denemarken. Bekijk hier de definitieve selectie.

Japan

Als eerste WK-land maakte Japan eerder zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend gemaakt. Bondscoach Hajime Moriyasu nam geen eredivisiespelers op in zijn ploeg, wel spelers die een verleden hebben in Nederland, onder wie Ritsu Doan (ex-FC Groningen, ex-PSV) en Maya Yoshida (ex-VVV).



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Japan zit in Qatar in een loodzware groep met Duitsland, Spanje en Costa Rica. Niettemin gokt Japan, dat nooit voorbij de achtste finales kwam, op een plek bij de laatste acht. ,,Ons doel is om op zijn minst de kwartfinales te bereiken”, zei Moriyasu vandaag in Tokio. ,,Het zal niet gemakkelijk zijn, wel mogelijk.”

Grootste afwezigen in de selectie zijn de ervaren Union Berlin-middenvelder Genki Haraguchi, die in Rusland (2018) nog wel actief was en de voorbije jaren steevast op een basisplaats kon rekenen, en Celtic-spits Kyogo Furuhashi, die in Schotland aardig aan de weg timmert. ,,Ik heb gekozen voor spelers die de brandende ambitie hebben om te slagen op het WK. Dat mis ik bij onder anderen Haraguchi en Furuhashi.”

Aanvoerder is oud-VVV-speler Maya Yoshida van Schalke 04, met 34 jaar wel een speler met ervaring. In de voorhoede mikt Japan op Tafefusa Kubo van Real Sociedad. Japan trapt zijn WK-campagne op 23 november af tegen Duitsland.

| WK-poule

Speel mee met onze WK-poule: voorspel de uitslagen van álle 64 wedstrijden van het WK én voorspel bij de wedstrijden van Oranje de eerste doelpuntenmaker. Doe mee en win schitterende prijzen!