Mysterie rond Marokkaanse doelman opgelost: Yassine Bounou werd duizelig tijdens volkslied

Misschien is u het opgevallen, wellicht ook niet: de merkwaardige keeperswissel bij Marokko voor de WK-wedstrijd met België. Yassine Bounou zong het volkslied nog mee, maar stond niet aan de aftrap. Het was Munir Mohand Mohamedi El Kajoui die hem verving op de elftalfoto en onder de lat.

Bounou is de onbetwiste nummer één van Marokko. De doelman van Sevilla keepte het openingsduel met Kroatië. En ook tegen België leek hij gewoon te starten, maar op de teamfoto stond ineens zijn vervanger: Munir.

De exacte reden van de wissel was lang onduidelijk, al leek het erop dat Bounou zich niet helemaal lekker voelde. Op onderstaande beelden lijkt hij net voor de aftrap bij de bondscoach aan te geven dat hij niet in staat was om te keepen.

,,Ik kon de wedstrijd niet zien, omdat ik in het ziekenhuis was”, zei Bounou tegen de Marokkaanse publieke tv SNRT: ,,Ik had deze blessure tijdens de wedstrijd tegen Kroatië en de staf deed hun best om mij deze wedstrijd te laten spelen. Ik nam medicijnen, maar voor de start van de wedstrijd voelde ik me duizelig. En omdat we niet wilden wisselen tijdens de wedstrijd, hebben we besloten dat Munir zou spelen.”

Teamdokter Abderrazak Hefti stelt dat de rest van het toernooi niet in gevaar is voor Bounou. De vraag is wel of hij zijn plek zomaar terug krijgt, Munir speelde prima in de 2-0-zeg op België.

