Neymar en Danilo missen rest van poulefase Brazilië door enkelblessures

Brazilië begon het WK in Qatar met een 2-0 overwinning op Servië. Tottenham Hotspur-aanvaller Richarlison scoorde twee keer in de tweede helft. Bondscoach Tite haalde Neymar in de 79ste minuut naar de kant voor Antony. Na de wedstrijd werd duidelijk dat Neymar een hele dikke enkel had, nadat deze was dubbelgeklapt in een duel met de Servische verdediger Nikola Milenkovic.



Neymar (30) staat na 122 interlands op 75 goals en 55 assists voor de Seleção, maar is op WK's nog ongelukkig. Op het WK 2014 in eigen land liep hij in de kwartfinale tegen Colombia een gebroken rugwervel op, waardoor hij de halve finale tegen Duitsland moest missen. Zonder Neymar verloor Brazilië met 1-7 van de latere wereldkampioen. Op het WK 2018 in Rusland bleef Neymar wel fit, maar kon hij zijn stempel niet echt drukken en verloor Brazilië in de kwartfinale van België.