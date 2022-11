Neymar mist rest van poulefase Brazilië door enkelblessure: ‘Wéér op een WK’

Brazilië moet het op het WK in Qatar in de poulewedstrijden tegen Zwitserland en Kameroen doen zonder sterspeler Neymar en rechtsback Danilo. De twee raakten gisteravond geblesseerd in de eerste poulewedstrijd tegen Servië.

Brazilië begon het WK met een 2-0 overwinning op Servië. Tottenham Hotspur-aanvaller Richarlison scoorde twee keer in de tweede helft. Bondscoach Tite haalde Neymar in de 79ste minuut naar de kant voor Antony. Na de wedstrijd werd duidelijk dat Neymar een heel dikke enkel had, nadat deze was dubbelgeklapt in een duel met de Servische verdediger Nikola Milenkovic.

Volledig scherm © AFP ,,Dit is een van de moeilijkste momenten in mijn loopbaan en weer gebeurt het op een WK”, liet Neymar op Instagram weten. In 2014 liep hij op het WK in eigen land een gebroken ruggenwervel op. ,,Ik ben geblesseerd en dat is uiteraard vervelend. Het zal pijn doen, maar ik weet dat er een kans is dat ik dit toernooi nog terugkom. Ik wil het doen voor mijn land, voor mijn ploeggenoten en voor mezelf. De trots en liefde die ik voel als ik het shirt van Brazilië draag, zijn niet onder woorden te brengen.”

Neymar (30) staat na 122 interlands op 75 goals en 55 assists voor de Seleção, maar is op WK's nog ongelukkig. In 2014 liep hij dus in eigen land in de kwartfinale tegen Colombia een gebroken rugwervel op, waardoor hij de halve finale tegen Duitsland moest missen. Zonder Neymar verloor Brazilië met 1-7 van de latere wereldkampioen. Op het WK 2018 in Rusland bleef Neymar wel fit, maar kon hij zijn stempel niet echt drukken en verloor Brazilië in de kwartfinale van België.

De ervaren rechtsback Danilo (47 interlands) speelde de wedstrijd wel uit, maar door een enkelblessure zal ook de verdediger van Juventus de komende twee poulewedstrijd moeten toekijken.

Brazilië hervat de poulefase komende maandag (17.00 uur) tegen Zwitserland. Op vrijdag 2 december (20.00 uur) wordt de poulefase afgesloten tegen Kameroen, dat gisteren met 1-0 verloor van Zwitserland door de goal van Breel Embolo.

Als Brazilië zonder Neymar en Danilo groepswinnaar wordt in poule G, treft het in de achtste finales de nummer twee uit poule H. In die poule zijn Portugal, Uruguay, Zuid-Korea en Ghana de vier landen.

Volledig scherm Nikola Milenkovic. © ANP / EPA

