Oranje-international Nathan Aké verwelkomt eerste kind: ‘Meest bijzondere gevoel ter wereld’

Oranje-verdediger Nathan Aké is voor het eerst vader geworden. De geboren Hagenaar kondigde samen met zijn vriendin de geboorte van hun dochter aan op Instagram. ,,We houden zoveel van je, kleine meid”, schrijft het koppel bij het gezamenlijke bericht.

Aké vertrekt deze week met het Nederlands elftal naar Qatar voor het WK en kon dus nog in alle rust getuige zijn van de geboorte. Hij en zijn vrouw Kaylee zijn in de wolken met de komst van hun dochter. ,,Het meest bijzondere gevoel ter wereld”, schrijven ze in hun bericht over de pasgeboren dochter.

Vorige week werd bekend dat Aké officieel deel uitmaakt van de selectie die Louis van Gaal meeneemt naar het WK. Afgelopen zaterdag ontbrak hij in de selectie van zijn club Manchester City vanwege de aanstaande geboorte van zijn dochter.

Aké debuteerde op 31 mei 2017 in Oranje en speelde in totaal 29 interlands, waarin hij drie keer tot scoren kwam. Of hij ook op het WK in de basis staat, is nog maar de vraag. De concurrentie bij het Nederlands elftal achterin is groot, met Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt.

Van Gaal zei vrijdag nog tegenover de NOS dat Nathan Aké zijn eerste keus is als linksback voor het 5-3-2-systeem. Mocht de in Den Haag geboren voetballer niet fit genoeg zijn, dan ziet de bondscoach Matthijs de Ligt als zijn back-up.

ADO en Feyenoord

Aké begon zijn voetballoopbaan bij VV Wilhelmus in Voorburg, waarna hij via de jeugd van ADO Den Haag en Feyenoord terechtkwam bij Chelsea. In 2011 tekende hij daar een profcontract en werd hij in zijn eerste seizoen al uitgeroepen tot meest beloftevolle speler van het jaar.

Later verhuurde Chelsea Aké nog aan Reading, Watford en Bournemouth. Laatstgenoemde club nam hem in 2017 definitief over, waarna hij zich stormachtig ontwikkelde in de Premier League. Dat leverde de Nederlander in 2020 een toptransfer naar Manchester City op.