Oranje ontmoet arbeidsmigranten in Doha: ‘We kijken verder dan alleen voetbal’

,,We gaan in de eerste plaats naar Qatar om wereldkampioen te worden, maar we kijken natuurlijk verder dan alleen voetbal”, zegt bondscoach Louis van Gaal over de ontmoeting met de arbeidsmigranten. ,,We hebben ons in de afgelopen anderhalf jaar meerdere keren laten bijpraten over de omstandigheden in Qatar. Als team vinden we het belangrijk de mensen om wie het gaat te ontmoeten en een mooie herinnering mee te geven.”