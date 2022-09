Oranje-tegenstander Senegal mist aanvaller Keita Baldé op WK vanwege dopingstraf

Pep Guardiola hoopt dat Kalvin Phillips voor WK van schouder­klach­ten af is

De Engelse voetballer Kalvin Phillips van Manchester City is door een schouderblessure voorlopig uitgeschakeld. Coach Pep Guardiola weet niet hoe lang de 26-jarige middenvelder aan de kant staat, maar hij heeft er vertrouwen in dat Phillips hersteld is voor het begin van het WK in november.

12:25