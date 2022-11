Oranje-tegenstander Senegal neemt geblesseerde Sadio Mané hoe dan ook mee naar WK

Ook ‘tietenman’ Harry gratis naar WK: ‘Koning gaat op onze kosten, influen­cers gratis, waarom wij dan niet?’

‘Tietenman’ Harry Goudsblom is één van de Oranjesupporters die op kosten van Qatar naar de WK-openingswedstrijd gaat. Hij spreekt van ‘een kans die je nooit meer gaat krijgen’ en ergert zich aan het negativisme in Nederland over het WK. ,,De gewone Nederlander heeft wel andere dingen om zich druk over te maken.”

31 oktober