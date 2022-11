Oranje traint met spelersvrouwen en familie op tribune in Qatar

Onder luid applaus van aanwezige spelersvrouwen, vriendinnen en familieleden is het Nederlands elftal begonnen aan de voorbereiding op het tweede WK-groepsduel van vrijdag met Ecuador. Oranje traint vanaf 9.30 uur Nederlandse tijd - in Qatar is het twee uur later - vooral met de reserves op veld 6 van de Qatar University in Doha.