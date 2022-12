Podcast | ‘Louis vaan Gaal nu een soort José Mourinho met zijn mindgames’

Een dag zonder voetbal op het WK. En dus een dag voor vragen. Wie speelt er naast Memphis Depay in de spits? Hoe gaat het in Spanje ondertussen? Kan Messi nog verrassen met een strafschop in deze tijd van data? Welke trends zijn er te ontdekken dit WK? Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD WK voetbalpodcast met Maarten Wijffels.

Het is de dag voor Nederland-Argentinië en dus is er weer een persconferentie van Louis van Gaal. ,,Ik ben wel benieuwd wat voor steek onder water Louis van Gaal gaat geven op deze persconferentie na de woorden over Brazilië eerder deze week. Wat dat betreft is Van Gaal nu een soort José Mourinho met zijn mindgames. De vorige ronde haalde hij de scheidsrechter erbij. Dus ik ben benieuwd’’, zegt Maarten Wijffels.

Opvallend tot nu toe op dit WK is het aantal gemiste strafschoppen in de beslissende serie. ,,Het staat mij niet bij dat dit vaker is gegaan zo op een eindtoernooi. Is het nou omdat er zoveel nadruk op ligt inmiddels? Omdat ze elkaar helemaal platanalyseren? De strafschoppen van Messi bijvoorbeeld. Er is zoveel data verzameld over hem. Messi moet echt zijn best doen wil hij nog een keeper verrassen bij een strafschop.’’

Bij Oranje is de strafschop al langere tijd een thema. ,,Andries Noppert vertelde dat ze de profielen van alle strafschopnemers in kaart hebben. Alleen hoe ga je dat dan onthouden van zeventien spelers? Dat wist Noppert nog niet. Misschien op een bidon of met hulp van een reservekeeper.’’

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels. © Maarten Visser / Joost Hoving

