Remko Pasveer krijgt rugnummer 1, Justin Bijlow met nummer 13 naar het WK

De rugnummers zeggen weinig over de plannen van bondscoach Louis van Gaal op het WK. Zo heeft Denzel Dumfries voor rugnummer 22 gekozen, waar hij de vaste man zal zijn op de rechterflank. Enkele andere spelers houden ook vast aan de rugnummers die ze al lange tijd dragen in Oranje. Zo speelt Frenkie de Jong net als bij FC Barcelona met rugnummer 21. Marten de Roon speelt met rugnummer 15 en Daley Blind met rugnummer 17, de nummers die ze ook bij hun clubs Atalanta en Ajax dragen. Memphis Depay gaat met rugnummer 10 spelen in Qatar, Luuk de Jong heeft nummer 9 gekregen.

Op de laatste twee WK's waar Oranje aan meedeed, in 2010 en 2014, droeg Robin van Persie (topscorer aller tijden in Oranje met 50 goals in 102 interlands) het spitsennummer nog. Memphis speelde op het WK in Brazilië nog met nummer 21.



Stefan de Vrij had acht jaar geleden met nummer 3, Daley Blind met nummer 5. Voor de 23 andere spelers in de selectie wordt het hun eerste WK. Vijftien spelers waren vorig jaar al wel aanwezig op het EK, waar Oranje onder Frank de Boer in de achtste finales verloor van Tsjechië.