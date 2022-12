Reserve op vierde niveau in Engeland, op de vingers getikt door Modric: nu zijn zij de beste keepers op dit WK

Poll | Argentinië, Kroatië, Frankrijk of Marokko: wie wordt wereldkam­pi­oen in Qatar?

En toen waren er nog vier over in Qatar. Argentinië, Frankrijk, Kroatië en Marokko gaan de komende week onderling uitmaken wie wereldkampioen wordt. Een herhaling van de finale in 2018 is nog altijd mogelijk, terwijl Lionel Messi met de wereldtitel de kroon op zijn carrière wil zetten en Marokko voor één van de grootste stunts uit de voetbalhistorie hoopt te zorgen. Welk land staat volgende week zondag met de wereldbeker?

12 december