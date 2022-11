Robert Lewandowski vrolijk ondanks nederlaag Polen: ‘Voor het eerst dat ik lach na verlies’

Stralend stond Robert Lewandowski de NOS te woord. De Poolse superspits was onzichtbaar tegen Argentinië en verloor ook met 0-2 , maar hij had alle reden om vrolijk te zijn want Polen bereikte de laatste zestien op het WK.

,,Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik lach na een nederlaag", zei Lewandowski met een grote glimlach. ,,Het is mooi dat we doorgaan naar de achtste finales. Het is ons gelukt.” Dat was de reden van zijn vrolijkheid. Al wankelde Polen en hingen de WK-aspiraties aan een zijden draadje.

Op een gegeven moment gaf het fairplay-klassement de doorslag, maar toen scoorde Saoedi-Arabië tegen Mexico (1-2) waardoor Polen op basis van doelsaldo doorstootte tot de knock-outfase. De Polen vierden al hun feestje, terwijl de andere groepswedstrijd nog niet was afgelopen. Juichen met een risico? ,,We wisten met nog een minuut te gaan dat we het hadden gehaald", zei Lewandowski.

Naar knock-outfase voor eerst sinds 1986

Zijn ploeggenoot en doelman Wojciech Szczesny was even euforisch. ,,Dit is heel groot. Je had de kleedkamer moeten zien”, zei de keeper, die met Polen voor het eerst sinds het WK van 1986 de groepsfase overleefde. ,,Iedereen is moe, we hadden niet meer de energie om het te vieren. De groepsfase doorkomen is een droom die uitkomt. We kunnen nog een wedstrijd spelen en we gaan alles geven.”

Voor de Szczesny duurde de wedstrijd heel lang. ,,Wel vijf uur voor mij. Maar we zijn door. Het maakt me niet uit hoe we het hebben gedaan.” Over de strafschop van Lionel Messi die hij in de eerste helft stopte zei hij: ,,Het was mooi. Maar ik wist niet of het ons ging helpen om door te gaan.”

Volledig scherm Het moment waarop Wojciech Szczesny de penalty van Lionel Messi stopt. © REUTERS

De aanvoerder van Argentinië over dat moment: ,,Het team kwam er sterker uit na mijn misser, want we zijn de wedstrijd ingegaan met het idee dat we moesten winnen en wisten dat zodra we de eerste goal hadden gemaakt het de wedstrijd zou veranderen”, zei Messi die het met Argentinië nu opneemt tegen Australië. ,,Het wordt lastig Iedereen kan elkaar verslaan. Het is heel gelijkwaardig. We zullen ons, zoals altijd, op de beste manier moeten voorbereiden.”

Bondscoach Lionel Scaloni waakt voor euforie. ,,Wie denkt dat wij alleen op basis van deze wedstrijd het WK gaan winnen, heeft het mis”, zei hij. ,,Nee, we zijn niet de grote titelfavoriet.”

Polen tegen Frankrijk

Polen speelt zondag tegen Frankrijk in de achtste finales. ,,Frankrijk is de favoriet en ook om wereldkampioen te worden", stelde Lewandowski. ,,Maar wij gaan plezier maken en alles geven. Dan zullen we het zien. Niemand zal zich herinneren wat voor wedstrijd dit was.” Zijn avond kon niet meer stuk.

