Romelu Lukaku slaat dug-out kapot na uitschakeling België en valt daarna in armen van Thierry Henry

Zo laat komt Oranje zaterdag tegen Amerika in actie in de achtste finales van het WK

Met de 2-0 overwinning in de afsluitende groepswedstrijd tegen Qatar plaatste het Nederlands elftal zich voor de knock-outfase van het WK. Als nummer één van groep A wordt Oranje in de achtste finales gekoppeld aan de Verenigde Staten, dat dinsdagavond als tweede eindigde in Groep B na een zege van 1-0 op Iran.

