Sofyan Amrabat zit er doorheen na ‘pijnlijk’ verlies: ‘Het is heel zuur, meer kan ik er niet van maken’

Sofyan Amrabat baalde vanzelfsprekend flink en was enigszins ontgoocheld, nadat hij met Marokko aan het kortste eind had getrokken in de halve finale met Frankrijk op het WK (2-0). ,,Misschien kunnen we achteraf terugkijken op een heel mooi toernooi, maar nu is het vooral heel zuur dat je zo dicht bij de finale strandt. Dat is heel pijnlijk.”

,,Wat moet ik zeggen? Het is gewoon heel erg zuur, meer kan ik er niet van maken", blikte de 26-jarige middenvelder van Fiorentina bij de NOS terug op de verloren halve eindstrijd. In Al Khor waren er volop mogelijkheden voor zijn ploeg, maar die werden niet benut. ,,Vanaf het begin lieten ze het initiatief aan ons. Ze lieten onze centrale mensen vrij. Olivier Giroud liet mij de hele wedstrijd lang niet lopen. Ik zei dat hij daarmee moest ophouden, maar hij had schijnbaar die opdracht gekregen.”

Na nog geen vijf minuten lag de bal vervolgens achter doelman Yassine Bounou via Theo Hernández, een doffe dreun voor de Marokkanen. ,,Door die stomme tegengoal loop je achter de feiten aan. Wat wij het hele toernooi hebben gezien, is dat het comfortabeler voetballen is als je op 1-0 komt en hiermee speel je Frankrijk in de kaart. Zij hebben zoveel snelheid voorin. Maar we kunnen ook trots zijn, als je ziet hoe wij tegen de regerend wereldkampioen gespeeld hebben. Dan moet Roman Saïss na tien minuten van het veld en later ook Noussair Mazraoui... dan wordt het heel zwaar tegen zo'n team.”

Volledig scherm Sofyan Amrabat zorgt voor één van de hoogtepunten van de halve finale met een tackle op Kylian Mbappé. © AFP

Marokko is één van de ploegen die dit WK voetbal kleur heeft gegeven en rekende onder meer af met België, Spanje en Portugal. De ploeg van Walid Regragui kan terugkijken op een mooi toernooi, dat nota bene nog niet ten einde is aangezien aanstaande zaterdag (16.00 uur Nederlandse tijd) nog de troostfinale met Kroatië op het programma staat. De hele hype rond zijn elftal, was Amrabat en zijn ploeggenoten enigszins ontschoten. ,,Natuurlijk krijg je het een beetje mee. Maar op het WK zit je in een tunnel, afgeschermd van iedereen. Alles wat je doet is herstellen richting de volgende wedstrijd en je gaat weer aan de bak.”

Toch zal het voor voormalig Feyenoorder Amrabat, die al het hele WK een bepalende rol vervult, nog even duren voordat hij dit verlies een plekje kan geven. ,,Misschien kunnen we achteraf terugkijken op een heel mooi toernooi, maar nu is het vooral heel zuur dat je zo dicht bij de finale strandt. Dat is heel pijnlijk.”

