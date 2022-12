Spanje en Japan gaven spelers de regie bij mislukte penaltyserie: ‘Na vijf seconden stak nog niemand zijn hand op’

Lezers vol vertrouwen: 70 procent ziet Oranje Messi en co verslaan en halve finale WK bereiken

Het vertrouwen van onze lezers in het Nederlands elftal is groot. Maar liefst 70 procent denkt dat Oranje vanavond te sterk is voor Argentinië en zo de halve finale van het WK in Qatar gaat bereiken.

11:06