Sprookje aan diggelen: Marokko met opgeheven hoofd uit WK na nederlaag tegen Frankrijk

De Marokkaanse droom strandde woensdagavond in Doha, al was het met opgeheven hoofd, in de halve finale tegen regerend wereldkampioen Frankrijk: 2-0. De WK-finale wordt er zondag eentje tussen de ene wereldster - Lionel Messi - en diens natuurlijke opvolger, Kylian Mbappé.

Heel even sloeg de stilte in onder het imposante dak van het Al Bayt-stadion; het geluid van teleurstelling en ontgoocheling. Maar meteen daarna golfde ook het applaus van de tribunes, neerdalend op de zo dapper strijdende Marokkaanse ploeg.

Pas in de halve finale van het WK strandde het elftal van bondscoach Walid Regragui woensdagavond, na een 2-0 nederlaag tegen titelhouder Frankrijk. Zondag in het Lusail-stadion van Doha wacht een schitterende finale tussen Argentinië en de Fransen. Een rechtstreeks duel tussen de oude ster, Lionel Messi, en de nieuwe, Kylian Mbappé.

Maar als er één elftal op dit WK de harten van de wereld veroverde, ook nu weer, dan was het Marokko wel. De kleurrijke vechtploeg vol ‘wereldmarokkanen’, opgegroeid in allerlei delen van de wereld, drie weken lang als hecht collectief jagend op zijn WK-dromen.

Frankrijk niet zo dominant als verwacht

Alleen al die vliegende tackle van Sofyan Amrabat kort na rust, na een machtige sprint achter de sprintende Mbappé aan. De ingreep was hard en op het randje, maar heldhaftig veroverde Amrabat op de achterlijn de bal, geheel in stijl met dit hartstochtelijk Marokkaanse elftal.

Volledig scherm Sofyan Amrabat zet zijn tackle in op Kylian Mbappé. © ANP / EPA

Het bleek de opmaat voor een fase waarin Frankrijk even almaar verder werd teruggedrongen. Waar Marokko eerder in het toernooi bovenal verdedigde, tegen Spanje en Portugal in het bijzonder, jaagde het nu vol overgave op de gelijkmaker. Goed voetballend ook, al dreigde aan de overkant voortdurend het gevaar van de beslissing.

Aan de entourage in Doha lag het niet. In het Al Bayt-stadion had zich woensdagavond een rood-groene zee van Marokkaanse fans verzameld, ruim in de meerderheid ten opzichte van de Fransen. Het volkslied - ‘De Hymne Cherifien’ - werd uitzinnig meegebruld - en meteen vanaf de aftrap klonk een hels kabaal vanaf de tribunes.

Met vele duizenden tegelijk reisde de Marokkaanse aanhang de laatste dagen af naar Doha, over land, over zee en door de lucht. Velen zonder kaartje, om maar zo dicht mogelijk bij de geschiedenis te kunnen zijn: met enige afstand de grootste wedstrijd in de Afrikaanse en Marokkaanse voetbalhistorie.

Verdedigers vallen met bosjes om

Die zindering was op het veld meteen voel- én zichtbaar. Marokko begon nerveus aan de wedstrijd, geplaagd door blessures bij de centrumverdedigers Nayem Aguerd en Romain Saïss. De eerste viel af in de warming-up, de tweede begon wel, maar maakte meteen een wankele indruk en moest zich al vroeg laten vervangen.

Op dat moment was het al 1-0 voor de Fransen. Al na vijf minuten werd Antoine Griezmann simpel weggestuurd in de diepte, waarna Kylian Mbappé de bal voor het inschieten had. Diens schot werd nog geblokt, waarna de bal in de kluts bij Theo Hernández belandde. De linksback scoorde knap, uit een schier onmogelijke hoek: 1-0.

Even dreigde de anticlimax van een vroegtijdige beslissing. De Marokkaanse defensie, eerder in het toernooi slechts één keer geklopt, oogde kwetsbaar tegen de sterkere Fransen. Olivier Giroud schoot op de paal, Mbappé stuitte op keeper Yassine Bounou en opnieuw Giroud schoot van dichtbij naast.

Marokko lang in de race voor WK-finale

Niettemin knokte Marokko zich knap terug in de wedstrijd, geïnspireerd door gangmaker en stilist Azzedine Ounahi op het middenveld. In de fase kort voor rust dwong de ploeg van Hakim Ziyech & co een heus offensief af bovendien, leidend tot onder andere een schitterende omhaal van Jawad El Yamiq op de paal.

Volledig scherm De omhaal van Jawad El Yamiq belandt op de paal. © ANP / EPA

Na rust drong het wel nadrukkelijk aan, maar tot echt grote kansen leidde het niet. In de laatste fase van van de wedstrijd voelde je de beslissing stilaan aankomen, zeker op de momenten waarop Mbappé aanzette voor een actie. Exact dat gebeurde na 79 minuten, toen de pijlsnelle sterspeler zich handig vrij speelde, en invaller Kolo Muani simpel kon scoren: 2-0.

