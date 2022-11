Sterspeler Sadio Mané in WK-selectie Senegal, maar Bayern München trekt aan handrem

De Franse sportkrant L’Équipe meldde een dag later dat Mané dusdanig geblesseerd was dat hij het WK zou moeten missen, maar dat werd al snel tegengesproken door Bayern. ,,De komende dagen volgen verdere onderzoeken. We zijn in gesprek met de medische staf van de Senegalese voetbalbond”, verklaarde de koploper van Duitsland afgelopen week. Dat hij nu is opgenomen in de definitieve selectie, vindt de Duitse topclub wat voorbarig.