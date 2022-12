Tranen van geluk bij Nordin en Sofyan Amrabat: ‘Dat ik dit mag meemaken als broer, ongelooflijk’

Dolle vreugde en tranen van geluk bij Sofyan Amrabat. De middenvelder stond samen met broer Nordin de NOS te woord, nadat Marokko de halve finales van het WK had bereikt door van Portugal te winnen ( 1-0 ). ,,Ik weet niet eens of we dit hebben durven dromen.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het duurde niet lang of de eerste tranen vloeiden al bij Nordin Amrabat. ,,Ik ben zo geëmotioneerd en zo trots. Moet bijna huilen. Mijn ouders moesten ook huilen.” En dan laat hij zijn emoties de vrije loop. ,,De laatste vier van de wereld, de halve finale op het WK. Het is echt ongelooflijk", zegt de oud-international van Marokko, die zijn broer een kus op zijn voorhoofd geeft.

Zijn jongere broer staat symbool voor Marokko, dat strijd voor volk en vaderland. ,,Ik weet niet eens of wij dit hebben durven dromen. Het is ongelooflijk. Misschien spelen we niet het beste voetbal, maar we doen het op teamspirit.”

Pas één tegengoal voor Marokko dit WK

Het gehele WK kreeg Marokko slechts één tegengoal en dat was ook nog eens door eigen toedoen. ,,Het moest tegen Portugal van heel diep komen", zei Sofyan, die een vitamineshot in het ziekenhuis heeft genomen om beter te kunnen herstellen. ,,Voor de wedstrijd waren mijn benen al zwaar. Dit was echt een slagveld. Ik heb overal pijn, kom niet meer vooruit. Portugal had tegen Zwitserland (6-1 winst, red.) een makkelijk wedstrijd. Wij hebben 120 minuten gestreden en allemaal 15 kilometer gelopen.” Marokko won na strafschoppen van Spanje.

Volledig scherm Sofyan en Nordin Amrabat op het WK van 2018, in Rusland. © REUTERS

De middenvelder van Fiorentina gaat verder. ,,Mensen beseffen het niet altijd, maar het is zo ontzettend zwaar zoveel wedstrijden in vier dagen tijd. Je kunt in die korte tijd niet volledig herstellen dus doe je er alles aan om dat wel te kunnen.”

Nordin hoort het met trots aan en kijkt nog altijd geëmotioneerd toe. ,,Ik ben echt sprakeloos. Heb kippenvel. Dat ik dit als broer mag meemaken. Het is ongelooflijk.” Sofyan: ,,Nordin verdient het ook. Hij helpt mij tijdens mijn carrière. Hij is een groot voorbeeld voor mij.” En dan staan beide broers Amrabat in tranen voor de camera.

Engeland of Frankrijk in halve finale WK

Wie Marokko treft in de halve finale wordt later vanavond duidelijk. Frankrijk en Engeland spelen om 20.00 uur tegen elkaar. Sofyan Amrabat maakt het niet uit. ,,We zullen er alles aan doen om te winnen en die finale te bereiken.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.