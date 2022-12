Trotse Sofyan Amrabat ondanks ‘nare nasmaak’ na nederlaag trots op Marokko: ‘Moet begin van iets zijn’

,,Afsluiten met twee nederlagen is heel erg jammer, terwijl we zo’n toptoernooi hebben gespeeld waar we trots op moeten zijn”, aldus Amrabat tegenover de NOS. De middenvelder, die op het WK in alle duels van Marokko in actie kwam, vindt dat zijn land tegen zowel titelverdediger Frankrijk (2-0) als Kroatië (2-1) misschien wel meer had verdiend.

,,We kregen kansen en deden in beide wedstrijden niet onder. We hoopten op iets meer, maar bij de laatste vier van de wereld staan is heel erg speciaal. Dit was geen toeval en geluk, maar verdiend. We hebben een hele sterke selectie en dit moet het begin van iets zijn”, aldus Amrabat.

Marokko ontpopte zich in Qatar tot verrassing van het toernooi. Door eerste te worden in een poule met België, Kroatië en Canada. De ploeg van Walid Regragui schakelde in de achtste finale vervolgens Spanje uit, om in de kwartfinale Portugal te kloppen. Tegen Frankrijk was de Marokkaanse ploeg in de halve finale niet opgewassen.

