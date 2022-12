Unieke reeks: deze twee clubs staan al sinds 1982 onafgebroken in de WK-finale

Welke twee landen zondag in Qatar in de WK-finale staan, wordt deze week duidelijk. Maar grote kans dat er weer een voetballer van Bayern München en Internazionale op het veld staat. Deze twee Europese grootmachten zijn al 40 jaar met minimaal één speler vertegenwoordigd in de mondiale eindstrijd.

De unieke reeks begon met de WK-finale van 1982 toen Italië in Spanje wereldkampioen werd met drie spelers van Inter - Giuseppe Bergomi en Gabriele Oriali in de basis en (de scorende) invaller Alessandro Altobelli - tegen het West-Duitsland van de Bayern-spelers Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner en Wolfgang Dremmler. Er zijn inmiddels tien WK-finales geweest waarin zowel Inter als Bayern met een speler was vertegenwoordigd.

Ook Oranje leverde aan die serie een wezenlijke bijdrage. In 2010 stonden de Bayern-spelers Mark van Bommel en Arjen Robben samen met Wesley Sneijder (Internazionale) in de WK-finale tegen Spanje. Eerder dat jaar waren ze nog elkaars tegenstander in de finale van de Champions League (met 2-0 gewonnen door Sneijder).

De serie kwam in de laatste twee WK-finales overigens bijna ten einde. In 2014 begon Duisland - Argentinië zonder spelers van Inter. Maar invaller Rodrigo Palacio, die bij de Argentijnen Gonzalo Higuaín kwam aflossen, hield de reeks in stand. In 2018 hield de Fransman Corentin Tolisso met zijn invalbeurt tegen Kroatië de eer van Bayern hoog.

Blijft de Bayern-Inter-reeks in stand? Dat zit er wel in, want beide clubs zijn nog vertegenwoordigd in Qatar. Inter met de Argentijn Lautaro Martinez en de Kroaat Marcelo Brozovic, terwijl namens Bayern ex-Ajacied Noussair Mazraoui (Marokko), Josip Stanisic (Kroatië) en Fransmannen Dayot Upamecano, Kingsley Coman en Benjamin Pavard nog kans maken op de WK-finale.

1982

Italië - West-Duitsland 3-1

Inter: Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali en Alessandro Altobelli

Bayern: Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner en Wolfgang Dremmler

1986

Argentinië - West-Duitsland 3-2

Inter: Karl-Heinz Rummenigge

Bayern: Lothar Matthäus, Dieter Hoeness en Norbert Eder

1990

West-Duitsland - Argentinië 1-0

Inter: Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann

Bayern: Klaus Augenthaler, Jurgen Kohler en Stefan Reuter

Volledig scherm Lothar Matthäus en Pierre Littbarski met de wereldbeker. © AFP

1994

Brazilië- Italië 0-0, Brazilië wint na strafschoppen

Inter: Nicola Berti

Bayern: Jorginho

1998

Frankrijk - Brazilië 3-0

Inter: Youri Djorkaeff, Ronaldo

Bayern: Bixente Lizarazu

2002

Brazilië - Duitsland 2-0

Inter: Ronaldo

Bayern: Oliver Kahn, Thomas Linke en Jens Jeremies

Volledig scherm Marco Materazzi. © EPA

2006

Italië - Frankrijk 1-1, Italië wint na strafschoppen

Inter: Marco Materazzi

Bayern: Willy Sagnol

2010

Spanje - Nederland 1-0 (nv)

Inter: Wesley Sneijder

Bayern: Mark van Bommel, Arjen Robben

Volledig scherm Arjen Robben, Mark van Bommel en Wesley Sneijder na de Champions League-finale van 2010. © AFP

2014

Duitsland - Argentinië 1-0

Inter: Rodrigo Palacio

Bayern: Manuel Neuer, Phillip Lahm, Jerôme Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller en Mario Götze

2018

Frankrijk - Kroatië 4-2

Inter: Marcelo Brozovic en Ivan Perisic

Bayern: Corentin Tolisso

