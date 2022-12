Verdrietige Cristiano Ronaldo vliegt na uitschakeling niet naar Portugal

Wout Weghorst evenaart Wesley Sneijder met twee goals in knock-outduel WK

Met twee doelpunten in de na strafschoppen verloren kwartfinale van het WK tegen Argentinië heeft Wout Weghorst een prestatie van Wesley Sneijder herhaald. Sneijder scoorde in 2010 twee keer in de kwartfinale tegen Brazilië. Hij was toen de eerste Nederlander die twee goals maakte in een knock-outwedstrijd op het WK.

9 december