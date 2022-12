Verkouden Marten de Roon grapt op persconferentie: ‘Misschien iets te dicht bij Frenkie gespeeld’

Steeds meer spelers van het Nederlands elftal lijken bij het WK last te hebben van de vele airco’s in de stadions. Waar eerder Frenkie de Jong tijdens een persconferentie verkouden en met nasale stem aanschoof, was dat vandaag het geval bij Marten de Roon.

,,Ik ben wat verkouden, maar voor de rest voel ik me prima”, zei De Roon, die de laatste groepswedstrijd tegen Qatar (2-0) een basisplaats had en naast De Jong op het middenveld stond. ,,Ik heb iets te dicht bij hem gespeeld, denk ik”, grapte hij.

Eerder klaagde ook de Braziliaan Antony over de airco’s bij het WK. De temperatuurverschillen zijn op sommige plekken groot. Overdag is het in Doha nog bijna 30 graden.

De Roon eens met kritiek op Oranje

De Roon zei op de persconferentie het ermee eens te zijn dat het veldspel van het Nederlands elftal tot dusverre tegenvalt. ,,We zijn zoekende, dat is duidelijk. We hopen dat het beter wordt, dat hopen we met z’n allen. Maar het eerste doel is om weer een ronde verder te komen. We zijn hier niet bewust slecht aan het spelen. Misschien dat een van jullie de oplossing heeft?”, vroeg hij aan de aanwezige journalisten.

De Roon deed dinsdag tegen Qatar voor het eerst mee. Bondscoach Louis van Gaal gaf in de twee voorgaande duels (tegen Senegal en Ecuador) naast Frenkie de Jong de voorkeur aan Steven Berghuis en Teun Koopmeiners.

De Vrij en Frimpong sluiten weer aan

Stefan de Vrij en Jeremie Frimpong sluiten vandaag weer aan bij de groepstraining van het Nederlands elftal. De verdedigers zijn hersteld van blessures.

Frimpong liep gisteren een blessure aan zijn rechterenkel op. Dat gebeurde nadat de rechterverdediger van Bayer Leverkusen een duel aanging met spits Wout Weghorst. Frimpong moest zijn enkel laten intapen en kwam later terug het veld opgelopen.

Naast Frimpong is ook De Vrij op tijd hersteld voor de achtste finale van zaterdag tegen de Verenigde Staten. De verdediger van Internazionale deed gisteren in zijn eentje loopoefeningen.

Frimpong en De Vrij kwamen in de drie groepswedstrijden op het WK niet in actie.

Spelers verkouden door airco

Volledig scherm Stefan de Vrij © AP

